İran'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre, bir polis merkezinin yakınlarında gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Patlama sesinin geldiği yerden silah seslerinin de duyulduğu bildirildi.

PATLAMADA EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Patlamada emniyet müdürü hayatını kaybetti.

"POLİS MERKEZİ YAKININDA BOMBA İNFİLAK ETTİ"

Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.

"TERÖR SALDIRISI"

Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi. Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı. Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor.

Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.