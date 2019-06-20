İran Devrim Muhafızları: Hava sahamıza giren Amerikan insansız hava aracını düşürdük

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü sabaha karşı bir Amerikan "casus" insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

ABD basınına göre, bir ABD merkez komuta sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu duyuru, Washington'ın Tahran'ı Umman Körfezi'nde tankerleri vurmakla suçlamasının ardından bölgede gerilimin tırmanmasını takip ediyor.

IRNA haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğünün duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamda, insansız hava aracının "İran hava sahasını ihlal ettikten sonra Hürmüzgan eyaletindeki Mübarek Dağı bölgesinde vurulduğu" kaydedildi.

Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, ABD .

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) vekalet eden Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını belirtmişti.

İran ise hafta başında 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıklamıştı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.