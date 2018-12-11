İran Devrim Muhafızları Komutanı, Füze Test Ettiklerini Doğruladı

İran Devrim Muhafızları
Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı General Hacızade, son günlerde balistik füze testi gerçekleştirdiklerine yönelik çıkan haberlerin doğru olduğunu ve bunun ABD
'yi rahatsız ettiğini belirtti.
Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Hacızade, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'nun İran'ın son günlerde füze test ettiğine yönelik ifadelerinin doğru olduğunu ve bunun ABD için çok önem arz ettiğini dile getirdi.
"Biz füze testlerimizi yapıyoruz ve son test de önemliydi. ABD yetkililerin tepkisine bakarsak onlar için de füze testi yapmamızın önem taşıdığını görebiliriz" diyen General Hacızade, yılda 40 ila 50 füze testi yaptıklarını ve ABD'nin İran'ın füze testlerinden rahatsız olduğunu açıkladı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı olarak füze programımızın hiçbir zaman müzakere konusu olmadığını ve BM
Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının füze testlerimizi yasaklamadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
İran'ın savunma doktrininin önleyici ve savunma amaçlı olduğunu kaydeden Zarif, "İran tarihi boyunca saldırgan olmadığını, savunma amaçlı hareket ettiğini defalarca gözler önüne sermiştir" diye ekledi. - TAHRAN
Amerika Birleşik Devletleri,Devrim Muhafızları,İran
11 Aralık 2018 Salı 15:48