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İran Devrim Muhafızları komutanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da Devrim Muhafızları komutanlarından Habib Berzgeri'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

26.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:11
İran Devrim Muhafızları komutanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran 'da Devrim Muhafızları komutanlarından Habib Berzgeri'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın Yezd eyaletine bağlı Meybod şehrinde Devrim Muhafızları Ordusunun kurucu üyelerinden olan Berzgeri'nin korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da korona virüs nedeniyle aralarında önemli siyasi isimlerin de olduğu 2 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 bin 17 kişi de korona virüs görüldü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Devrim Muhafızları, İran, Politika

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