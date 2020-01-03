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İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai: "ABD'den acı bir intikam alacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

03.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:32 İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai:
Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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