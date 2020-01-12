Haberler » Politika » İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Keşke bende düşen uçakta olsaydım' - Haberler

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "Keşke bende düşen uçakta olsaydım"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Ukrayna'ya ait düşen yolcu uçağından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Keşke bende düşen uçakta olsaydım" dedi.

12.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:00İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami:
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, 'ya ait düşen yolcu uçağından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Keşke bende düşen uçakta olsaydım" dedi.

İran meclisinde bugün yapılan kapalı oturumda İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağı görüşüldü. İran meclisindeki kapalı oturumda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, yolcu uçağının düşürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Yolcu uçağının düşmesine herkesten çok üzüldüm. Canımız İran milletine feda olsun. Keşke düşen yolcu uçağında olsaydım" dedi.

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne yapılan saldırı sonrasında İran ordusunun tam bir teyakkuz haline geçtiğini belirten General Selami, o gece ülkede savaş pozisyonu alındığını vurgulayarak, "ABD'nin karşılık verme ihtimaline karşı tüm olasılıklarımızı hazırlamıştık. Ülke genelinde savaş pozisyonu alınmıştı" dedi.

İran'da 8 Ocak Çarşamba günü Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna'ya ait yolcu uçağı İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve 176 yolcu hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Devrim Muhafızları, Ukrayna, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:15  Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haberler
16:13  Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
16:13  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haberler
16:10  Libya'da ateşkes: İtalya, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı üçlü mekanizma kurulmasını önerdi - Haberler
16:10  Engelli aileyi ölüm ayırdı - Haberler
15:28  Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu - Haberler
15:04  10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haberler
14:52  İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi - Haberler
14:48  Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz - Haberler
13:00  Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı - Haberler
12.01.2020 16:29:08