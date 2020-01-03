Haberler » Güncel » İran devrim muhafızları sözcüsü gözyaşlarını tutamadı - Haber

İran devrim muhafızları sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadıİran, (DHA)- Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İran televizyonunda canlı yayında değerlendirmede bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:51
Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
İran, (DHA)- Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İran televizyonunda canlı yayında değerlendirmede bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından ilişkin İran televizyonunun canlı yayınında değerlendirmede bulunan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayını bitiren muhabir Şerif'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.
İran devrim muhafızları sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34   "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" dağıtıldı - Haber
14:33   Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde - Haber
14:32   Cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serildi - Haber
14:29   HUGO BOSS Tekstil çalışanlarının yeni yıl coşkusu - Haber
14:28   Belçika çikolatası Ankaralılarla buluştu - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
3.01.2020 14:35:58