Haberler » Dünya » İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi - Haberler

İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi

İran'ın ABD'nin Irak'taki Ambar bölgesinde üslerini vurması sonrası ülkenin dini lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenazesi sonrası yaptığı ve canlı yayınlanan ilk konuşmada "Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi." dedi.

08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:19 İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi
'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 'taki Ambar bölgesinde üslerini vurması sonrası ülkenin dini lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenazesi sonrası yaptığı ve canlı yayınlanan ilk konuşmada "Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi." dedi.

Konuşmasında Süleymani'nin büyük bir devrimci unsur olduğunu ve devrimci görüleri olduğunu ancak İran'da hiçbir siyasi grubun içerisinde yer almadığını söyleyen Hamaney, bazen cephelerde kırmızı çizgiler belirlendiğini ve Süleymani'nin bu kırmızı çizgiler ötesine geçmemeye özen gösterdiğini, askeri alanda başkalarının gerekli görmeyebileceği tedbirler aldığını ve insan hayatını korumaya öncelik verdiğini ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:22   Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu - Haberler
12:19   Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var - Haberler
12:18   İran Genelkurmay Başkanından ABD'ye uyarı: "Karşılık vermeniz halinde daha sert saldırırız" - Haberler
12:17   "Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor - Haberler
12:11   Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli yakalandı - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
11:53   İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı - Haberler
11:19   Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? - Haberler
11:18   İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali - Haberler
11:16   İran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor - Haberler
8.01.2020 12:24:57