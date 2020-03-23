Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü - Haberler

İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü

İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü

İran 'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran 'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Ayetullah Hamaney, Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Haberler
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Haberler
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi Haberler
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi

Son Dakika Dünya Haberleri

AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı - Haberler Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı - Haberler Tek odalı evde 9 nüfusla yaşama tutunmaya çalışıyor - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir - Haberler - Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu - Haberler Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler
Loading