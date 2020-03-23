İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü
İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
İran 'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran 'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Ayetullah Hamaney, Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya