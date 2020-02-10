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İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkum için af kararı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam devriminin yıl dönümü nedeniyle cezaevinde bulunan 2 bin 315 mahkuma af ve cezalarında indirim kararı verdi.

10.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:54İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkum için af kararı
'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam devriminin yıl dönümü nedeniyle cezaevinde bulunan 2 bin 315 mahkuma af ve cezalarında indirim kararı verdi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi tarafından İslam devriminin yıl dönümü nedeniyle İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'e sunulan 2 bin 315 mahkumun cezalarında indirim ve af tasarısına ilişkin teklifin Hamaney tarafından kabul edildiği açıklandı.

İran'da her yıl 11 Şubat tarihi İslam devrimi yıl dönümü olarak ülke genelinde kutlanıyor. İran'da yarın İslam devriminin 41. yıl dönümü kutlamaları yapılacak. - TAHRAN

Ayetullah Hamaney, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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