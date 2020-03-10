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İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

10.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:30
İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada korona virüsü tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek,"Korona virüsünün önüne geçmek için Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yapacağı konuşma iptal edildi" ifadesi kullanıldı.

İran'da artan korona virüsüne önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ayetullah Hamaney, 21 Mart, İran,
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