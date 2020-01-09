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İran dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını paylaştı

Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD üslerini vuran İran 'İntikam alındı' mesajını paylaşmıştı. ABD ile İran'ın gerginliği devam ederken ülkenin dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını kendi sitesinden yayınladı. Fotoğrafın altına, "Askeri hareket yeterli değildir, Amerikan varlığına son verilmeli" yazıldı.

09.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38

dini lideri Ali Hamaney'nin web sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne atılan 'güçlü' ve 'kanlı tokat' ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı.

"AMERİKALILARA AĞIR BİR DARBE İNDİRDİK"

Kanlı fotoğrafın altına İran dini lideri Hamaney'in açıklamaları verildi. "Amerika bölgeye savaş, anlaşmazlık ve yıkım getirdi ve bölge ülkeleri ile seçilmiş hükümetleri ve halkı, Amerikan varlığını reddetti" diyen Hamaney, "Bugün şafak vakti Amerikalılara ağır bir darbe indirdik, ancak Süleymani'nin intikamı başka bir konudur. Askeri harekat yeterli değildir ve bölgedeki Amerikan varlığı sona ermelidir" İfadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile alevlendi. Liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, "ABD'nin yüzüne tokadı indirdik" açıklamasında bulunmuştu.

ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

NATO VE TRUMP ANLAŞTI

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

TRUMP TALEPTE BULUNMUŞTU

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı. Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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İran dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını paylaştı

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