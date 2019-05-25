İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif, Irak
'ın başkenti Bağdat
'a geldi. İran ve ABD
arasında yaşanan gerginlik devam ederken gerçekleştirilen ziyaret dikkat çekti.
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, iki ülke arasındaki krizi çözmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyleyen Bağdat'a geldi. Zarif'in 3 gün sürecek ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Pazar günü ise Iraklı siyasi tarafların temsilcileriyle görüşecek olan Zarif'in, Necef
ile Kerbela kentlerini ziyaret etmesi planlanıyor. - ERBİL
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Kaynak: İHA