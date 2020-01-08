Haberler » Güncel » İran Dışişleri Bakanı: 'Savaş istemiyoruz ancak saldırırlarsa kendimizi koruyacağız' - Haber

İran Dışişleri Bakanı: "Savaş istemiyoruz ancak saldırırlarsa kendimizi koruyacağız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

08.01.2020 06:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:06 İran Dışişleri Bakanı:
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.
Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.
Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:24   İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (DÜŞME ANI) - Haber
07:23   İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Haber
07:10   Sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar başladı - Haber
06:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Haber
06:52   Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı lar - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 07:29:14