İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
15.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:12
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.
Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
İran halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kurbanlarını veren milletlerden biri olduğunu aktaran Zarif, İran'ın ulusal güçleri ve bölgedeki dostlarının yardımlarıyla büyük oranda salgını atlattığını belirtti.
Zarif, İran'da ve tüm dünyada nihai çözüme daha mesafe olduğunu kaydederek, "Türkiye'yle bilimsel ve tıbbi anlamda iş birliğine hazırız." diye konuştu.
Zarif, şunları kaydetti:
"Bu pandemi gösterdi ki ülkeler birbirlerine bağlılar ve tek taraflı politikalar kalıcı bir çözüm değil. Büyük görünen güçler bile salgın karşısında çaresiz kalabiliyor. Dünyayı yönetebilirim düşüncesine kapılmışlardı ama yanlış olduğunu gördüler. Bazı ülkeler insanların canı pahasına kısa vadeli siyasi politikalarını takip ediyorlar. Maalesef ABD hem kendi iç meseleleri hem de salgın konusunda kötü bir geçmiş bıraktı. Salgın sürecinde İran ekonomisine zarar vermek için ambargolarını daha da sıkılaştırdı. ABD'nin ambargolarının karşısında durdukları ve salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'
Zarif, salgın süresince iki ülke arasında azalan diyaloğu bugün arttırdıkları için memnun olduğunu vurguladı.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, İran, Güncel, Haber

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