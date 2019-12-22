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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

22.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan-İran Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı için 'a gelen Jaishankar ile Zarif'in, ikili ilişkiler ile önemli bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.
Zarif de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Jaishankar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek Hindistan ile güçlü ilişkilerinin olduğunu kaydetti.
Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya koyan ABD, Kasım 2018'de Hindistan'ın da aralarında olduğu 8 ülkeyi İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreyle muaf tutmuştu.
Washington yönetiminin 2 Mayıs'ta muafiyetleri kaldırmasının ardından Hindistan, mayıstan itibaren İran'dan petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Hindistan, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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