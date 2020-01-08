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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdik"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD üslerine füze saldırısından önce Irak hükümetini bilgilendirdiklerini açıkladı.

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:26İran Dışişleri Bakanı Zarif:
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD üslerine füze saldırısından önce hükümetini bilgilendirdiklerini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Irak'taki üslerine yönelik füze saldırılarının Irak'ın egemenliğini ihlal etmediğini savundu.
İranlı General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırıyla bağlantısı olan ABD üssünün hedef alındığını söyleyen Zarif, "Saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdik. Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını belirtmişti.
İran saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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