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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü

ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenazesine yüz binlerce insan katıldı. İnsan selinin olduğu törendeki fotoğrafları paylaşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'a, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? dedi.

06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:23

'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı. Süleymani'nin naaşının önünde komutanının manevi babası olarak da bilinen İran'ın dini lideri Ali Hamaney gözyaşlarını tutamadı.

"HALA PALYANÇOLARI MI DİNLEMEK İSTİYORSUN"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı. Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleymani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı" dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende İran'ın dini lideri Ali Hamaney gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine İran devlet erkanından isimlerin yanı sıra birçok asker de katıldı.

KİRMAN'DA DEFNEDİLECEK

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

İRAN'DA İNTİKAM SESLERİ

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine oturdu. Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

Son dakika: İranlı General Kasım SüleymaniSon dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu

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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü

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