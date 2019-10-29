İran'dan ABD'ye savaş uyarısı: Kimsenin yararına olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı'nda tek taraflı bir anlaşmayı İran'a dayatmaya çalışan ABD'ye tepki gösterdi. Savaşın kimsenin yararına olmayacağını söyleyen Zarif, "Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran'a dayatamaz." dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNİ HÜRMÜZ BARIŞ PLANI'NA DAVET EDİYORUM"

El Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Körfez ülkelerine seslenerek, "Körfez ülkelerini güven ortamını sağlamak için Hürmüz Barış Planı'na davet ediyorum." çağrısında bulundu. ABD'yi olası bir savaşa karşı uyaran İran Dışişleri Bakanı Zarif, savaşın kimseye bir faydasının olmayacağını söyleyerek, "Donald Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran'a dayatamaz." diye konuştu.

"ANLAŞMALAR TÜM TARAFLARIN YARARINA OLMALI"

ABD ve 4+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlatan Zarif, İran'ın nükleer çalışmaları ile alakalı her anlaşmanın tüm tarafların yararına olması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.