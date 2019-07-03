03.07.2019 00:00
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Avrupa'ya mesaj

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB ülkelerine işaret ederek, "Üç AB ülkesi ekonomide verdikleri taahhütleri tam anlamıyla yerine getirdikleri zaman İran'da nükleer anlaşmaya bağlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU İNSAFLI BİR KARAR"

İran Dışişleri Bakanı Zarif Tahran yönetiminin nükleer anlaşmada AB ülkelerine benzer politika izleyeceğini vurgulayarak, "İran'da tıpkı AB ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalacak. Bu yeterince insaflı bir karar" ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Avrupa'ya mesaj
Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, İran, Güncel

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