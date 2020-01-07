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İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

07.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:56 İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamaları kınadığı ve bu yöndeki protesto notasının Macaire'e iletildiği belirtildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, "Bölgede yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı eylemlerden sorumlu olan, binlerce masum sivil ve Batılı personelin ölümünde payı olan Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu. Ölümüne ağlamayacağız. Ancak misilleme çağrılarının daha fazla şiddete yol açacağı aşikardır ve bu kimsenin çıkarına değildir." ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Süleymani'nin "bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve Batılı güçlere saldırmak için milisleri kullandığını" söylemişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın tahripkar cinayetlerine karşı sabır sona ermiştir." demişti.

İngiltere, İran, Güncel

Kaynak: AA

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