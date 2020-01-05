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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın "tehdit gölgesi altında" ABD ile müzakereyi kabul etmeyeceğini belirtti.

05.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:12 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas , İran'ın "tehdit gölgesi altında" ABD ile müzakereyi kabul etmeyeceğini belirtti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Musevi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği mektuba ilişkin soruya, "ABD'nin mektubu, diplomatik nezaketle bağdaşmayan, saygısız bir mektuptu. ABD makamlarına yakışan cevabı verdik. İran ve Dışişleri Bakanlığı, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir." yanıtını verdi.
"ABD, Zarif'e henüz vize vermedi"
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75'inci yıl törenlerine katılmak üzere BM Güvenlik Konseyince davet edildiğini hatırlatan Musevi, ABD'nin henüz Zarif'e vize vermediğini belirtti.
Musevi, "Şu ana kadar Zarif'in vizesi çıkmadı. Eğer Zarif'e vize verilirse, ABD'nin son cinayetleri hakkında kurulda konuşma imkanı olacaktır." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığınca ağustosta yaptırım kapsamına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Güncel

Kaynak: AA

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