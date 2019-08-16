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İran Dışişleri Sözcüsü: "Grace-1'e karşılık taahhüt vermedik"

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait 'Grace-1' adlı geminin serbest bırakılmasına karşılık İngiltere ve Cebelitarık yönetimine bazı taahhütler verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

16.08.2019 12:18 İran Dışişleri Sözcüsü:
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait 'Grace-1' adlı geminin serbest bırakılmasına karşılık İngiltere ve Cebelitarık yönetimine bazı taahhütler verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi gazetecilere yaptığı açıklamada, Grace-1 adlı geminin serbest bırakılması konusunda bazı garantiler verildiği şeklindeki iddiaları yalanlayarak, "İran, Grace-1 gemisinin serbest bırakılması için gemi Suriye'ye gitmeyecek gibi bir taahhütte bulunmadı" dedi. İran'ın Suriye'yi enerji ve petrol gibi alanlarda desteklemeye devam edeceğini söyleyen Musevi, "Bu hukuki bir uygulamadır. Diğer üçüncü ülkeler buna müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

İngiltere tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan geminin Suriye'ye gitmediğini vurgulayan Musevi, "İran Grace-1 gemisinin serbest bırakılması için gemi Suriye'ye gitmeyecek gibi bir taahhütte bulunmadı. Grace-1 adlı geminin rotası da Suriye değildi. Ancak gemi Suriye'ye gidiyor olsaydı da bu üçüncü bir ülkeyi ilgilendirmez" şeklinde konuştu.

Son olarak İran Dışişleri Sözcüsü Musevi İngiltere'nin "deniz haydutluğundan onurlu bir şekilde çıkmak için taahhüt meselesini uydurduğunu" söyledi.

İngiltere tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık Özel Yönetiminde alıkonulan Grace 1 adlı petrol tankeri, Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakıldı. İran televizyonu, gemiye İran bayrağı çekildiğini, geminin isminin Adrian Darya olarak değiştirildiğini ve Akdeniz'e doğru hareket ettiğini duyurdu. - TAHRAN

İngiltere, Suriye, Musevi, İran, Politika

Kaynak: İHA

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