Haberler » Politika » İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: 'ABD demokratik değerlere sahip değil' - Haber

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD demokratik değerlere sahip değil"

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi yaptırım listesine alma kararına tepki göstererek, "ABD internet özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik değerler, şeffaflık ve insan hakları ilkelerine değer veren bir...

23.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:18İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:
Dışişleri Sözcüsü Abbas , ABD'nin İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi yaptırım listesine alma kararına tepki göstererek, "ABD internet özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik değerler, şeffaflık ve insan hakları ilkelerine değer veren bir ülke değil" dedi.

İnternet kullanımı ve yasaklar konusunda ABD'nin kendi geçmişine bakması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD yönetimi kendi ülkesindeki muhalif sesleri engellemek için Twitterda dahil olmak üzere büyük sosyal ve medya ağlarına baskı uygulaması serbest internete politik malzeme olarak yaklaştığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı dün akşam İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin yaptırım listesine alındığını duyurdu. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:45 Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:28 İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"
15:18 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını tartışmaya...
15:18 İran'da internet yasağı kaldırılıyor
15:13 İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD demokratik değerlere sahip değil"
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 15:48:48