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İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada dördüncü adım hazır"

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında dördüncü adımın hazır olduğunu söyleyerek, "Umut ediyorum dördüncü adımı atma kararına ihtiyaç kalmaz" dedi.

21.10.2019 10:53İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında dördüncü adımın hazır olduğunu söyleyerek, "Umut ediyorum dördüncü adımı atma kararına ihtiyaç kalmaz" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Musevi, İran'a ait SABITI adlı petrol tankerine yapılan terör saldırısının arkasında bir devlet desteği olduğunu ve saldırıya dair gerekli incelemelerin devam ettiğini söyleyerek, saldırıya ilişkin hazırlanan raporun BM'ye gönderildiğini belirtti. İran'ın diplomasi trafiğine devam ettiğini vurgulayan Musevi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in yakın zamanda Bağımsızlar Hareketi toplantısına katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gideceklerini söyledi.

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında dördüncü adımın hazır olduğunu belirten Musevi, "Umarım dördüncü adımı atma kararına ihtiyacımız kalmaz ve Avrupa verdiği taahhütleri yerine getirir. Aksi halde dördüncü adımı atma kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyleyen Musevi, Suriye ile Türkiye arasında ara buluculuğa hazır olduklarını belirtti. - TAHRAN

Musevi, İran, Politika

Kaynak: İHA

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