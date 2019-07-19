Haberler» Dünya» Haber

ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi!

ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük." iddiasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı'nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi.

19.07.2019 00:38

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı'nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi. İran'ın Fars Haber Ajansı, Zarif'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde konuştuğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'un Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava aracının ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürülmesine dair yaptığı açıklama dair Zarif, "İHA düşürülmesine dair bilgimiz yok" dedi.

ZARİF'TEN HARİTA'LI MESAJ

Trump'ın drone açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir harita görseli paylaştı. ABD ve İran'ın sarı hatlarla çizildiği görselde Hürmüz Boğazı'nın da işaretlenmiş olduğu görüldü. Zarif, görseli "Hatırlatma" mesajı ile paylaştı. Zarif, önceki gün bir açıklamasında, "6000 mil öteden yabancıların kıyılarımıza gelip, ulusal egemenliğimizi ve istikrarımızı tehdit etmesini tolere edemeyiz" demişti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın İHA'sını düşürdük iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi!
Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika, Dünya

Son Dakika Haberleri
01:24   Reuters: ABD'de Cumhuriyetçiler Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırladı
00:38   ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi!
00:34   Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden baş şüphelinin yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıkladı
00:34   Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdük
00:01   Avusturya'da uçak dağlık alana düştü: 3 ölü
23:59   SDG Genel Komutanı Kobani: Fırat'ın doğusu ile Afrin birbirine benzemez
23:54   Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs'a yeniden çıkarma yapıyor(2)