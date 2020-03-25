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İran, dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi

İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı korona virüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.

25.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı korona virüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran 'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi. Iran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, korona virüs hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.

Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi.

Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 24 bin 811'e ulaştığı belirtilmişti. - TAHRAN İran, dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çevirdi

Kaynak: İHA

Etiketler : Tahran, İran, Güncel

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İran'da, dünyanın en büyük AVM'si korona hastanesi oldu

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