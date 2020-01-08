Haberler » 3. Sayfa » İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Haberler

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek

İran, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing'e vermeyeceğini açıkladı.

08.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:49İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek
, başkent 'da düşen Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması 'e vermeyeceğini açıkladı.

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Ukrayna, Tahran, Boeing, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:36  Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı - Haberler
15:30  NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı - Haberler
15:29  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler
15:29  Niğde'de polis 2019 yılında 321 bin kişi sorguladı - Haberler
15:27  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
14:33  ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Haberler
14:21  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz - Haberler
14:18  Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler
13:58  Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
8.01.2020 15:38:58