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İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'tan gösterilere destek: Bu memleket herkesin malı, gidişata razı değiliz

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilere destek verdi. Ahmedinejad yaptığı açıklamada, "Bu memleket herkesin malı, gidişata razı değiliz" dedi.

24.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:35İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'tan gösterilere destek: Bu memleket herkesin malı, gidişata razı değiliz

'ın eski Mahmud Ahmedinejad, benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilere destek verdi.

Ahmedinejad, yayınladığı görüntülü mesajla, geçen hafta benzine 3 kat zam yapılması nedeniyle ülke genelinde düzenlenen gösterilere destek vererek, göstericilere müdahaleye ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve diğer yönetim organlarına tepki gösterdi.

İran'da yolsuzluğun Ruhani döneminde 10 katına çıktığını ve halkın yoksulluk ile yaptırımlara tahammül etmek zorunda kaldığını ileri süren Ahmedinejad, "Memleketin başına ne bela getirdiniz; konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz. Aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz." görüşlerini paylaştı:

Bu memleket herkesin malıdır. Siz bu ülkenin sahibi misiniz? Çok açık bir şekilde söylüyorum; millet kesinlikle gidişata razı değildir. Halk, diğer organları da kabul etmiyor fakat özellikle de hükümetten razı değiller.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Ülke genelinde 40'tan fazla kentte düzenlenen gösterilerde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM zarar gördüğü açıklandı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günle geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.


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