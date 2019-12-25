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BBC

İran, eylemlerde ölenler için anma törenleri öncesi bazı bölgelerde mobil interneti kesti

İran'da sosyal medyada, geçen ayki protestolarda öldürülenlerin Perşembe günü anılması çağrılarından bir gün önce, bir dizi internet kesintisine gidildi.

25.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:05 İran, eylemlerde ölenler için anma törenleri öncesi bazı bölgelerde mobil interneti kesti

'da sosyal medyada, geçen ayki protestolarda öldürülenlerin Perşembe günü anılması çağrılarından bir gün önce, bazı bölgelerde mobil internetin kesildiği bildirildi.

İran İşçi Ajansı ILNA'nın İran Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, kesintiler güvenlik kurumlarının emirleri üzerine yapıldı.

Söz konusu kaynak "İnternet erişimindeki bu kesintiye, sadece mobil telefon hatlarının uluslararası trafiği dahil" dedi.

Ayrıca, "ülke içi internet trafiğinin" süreceği ve sadece İran'dan yayın yapan sitelere erişilebileceği kaydedildi.

ILNA, uluslararası bağlantıların, Alborz, Fars, Kürdistan ve Zanjan bölgelerinde kısıtlanacağını ve buna yeni bölgelerin de katılacağını belirtti.

Daha sonra haberini güncelleyen ILNA, haberin yeni versiyonunda kesintinin güvenlik kurumları tarafından emredildiği bilgisini ve bölge isimlerini haberinden çıkarttı.

Tahran'daki gazeteciler de bugün internet bağlantısı ve ilgili diğer hizmetlerde kesintiler olduğunu bildirdi.

Mobil internette kesinti

Uluslararası internet kesintilerini gözlemleyen NetBlocks adlı internet sitesi de, sabahın erken saatlerinden bu yana mobil internette kesintiler yaşandığını bildirdi.

Kesintiler, eylemcilerin geçen ay yakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için sokaklara çıktığı protestolarda ölenler için yapılması planlanan anma törenlerinin ardından geldi.

Hükümet, bir hafta süren olaylar sırasında yine interneti kesmişti.

İranlı yetkililer henüz olaylarda toplam kaç kişinin öldüğünü açıklamadı, ancak Uluslararası Af Örgütü 300'den fazla olduğunu söylüyor.


İran, Dünya
BBC


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