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"İran Film Günleri" 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği ile Beyoğlu Belediyesinin ortaklığıyla düzenlenen "İran Film Günleri", 17-19 Ocak tarihleri arasında Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirilecek.

14.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:30
İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği ile Beyoğlu Belediyesinin ortaklığıyla düzenlenen "İran Film Günleri", 17-19 Ocak tarihleri arasında Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirilecek.
Ücretsiz etkinlikte, son dönemin ödüllü ve İran'da büyük gişe başarısı yakalamış 9 filmi izlenebilecek.
Programda İranlı yönetmen ve senarist Rıza Mirkerimi'nin "Bugün", Behruz Afkhami'nin "Azerşahduh, Perviz ve Diğerleri", Kemal Tebrizi'nin "Hayalin Tatlı Tadı", İbrahim Hatemikia'nin "Koruma", Hasan Barzide'nin "Mezar Şerif", Abolhassan Davoodi'nin "Deli Yüz", Narges Abyar'ın "Künye 143", Kiyumers Pur Ahmed'in "Ayakkabılarım Nerede?", Davud Bidel'in "Bir Zamanlar Aşk ve İhanet" filmleri seyircilerin beğenisine sunulacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca 18 Ocak'ta İran sineması üstüne bir panel de düzenlenecek. Moderatörlüğünü çevirmen ve yönetmen Farhad Eivazi'nin üstleneceği panelde, İran'dan gelen yönetmen Abolhassan Davoodi ve yönetmen Faysal Soysal konuşmacı olarak yer alacak.

Yönetmen, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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