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İran: fırlatma üssündeki patlama rokette değil, rampada oldu

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Semnan Fırlatma Üssü'nde bir patlama meydana geldiğini; patlamanın rokette değil, rampada meydana geldiğini söyledi.

02.09.2019 17:10 İran: fırlatma üssündeki patlama rokette değil, rampada oldu
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Semnan Fırlatma Üssü'nde bir patlama meydana geldiğini; patlamanın rokette değil, rampada meydana geldiğini söyledi.

İran Mehr ajansının haberine göre, yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Rebii, "Bu patlama aslında test aşamasında meydana geldi, fırlatma aşamasında değil. Patlama, rampada meydana geldi. Uyduyu taşıyan roket henüz rampaya konulmamıştı. Dünya çapında da böyle olaylar oluyor. Gelişmiş ülkelerde bile feci patlamalar yaşanıyor. Bu olayda ölen ya da yaralı yok" dedi.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

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