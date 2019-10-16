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İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti

İran Futbol Federasyonu, Türkiye'nin Suriye sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mehdi Bebri ve Sirvan Kurbani'ye sahalardan men cezası verdi.

16.10.2019 09:07

İran Futbol Federasyonu (FFIRI), Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLMİŞTİ

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

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İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti

Futbol Federasyonu, Futbol, İran, Spor, Güncel

YORUMLAR(25)
MURAT:şia islam duşmani olarak yaratilmiş bir parti
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HİÇKİMSE:ALLAH ım bir an önce bütün uykudaki müslüman kardeşlerimize uyanmayı naip etsin inşallah. . . helal olsun. devlet kucağını açsın o iki yiğide de .
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USTA:iran zaten musluman degilkdi, şirk uzere olan şia dini hristianlardan beter putperest devlet
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YAVUZ HAN:HERKES UYUYAN, TEMBEL , SES ÇIKARMAYAN VE KENDİ KABUĞUNA ÇEKİLMİŞ TÜRKİYEYİ SEVİYOR. . . . KİMSE GÜÇLÜ TÜRKİYEYİ HAZMEDEMİYOR. . . . ZAMANINDA DERSLERİNİ ALDIKLARI İÇİN O ACIYI BİLİYORLAR. . . FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE NEYSE İRAN DA BİZİM İÇİN AYNIDIR. . . . HEPSİ TÜRK DÜŞMANIDIR.
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SENDEMİ BRUTUS:Sozde musluman ulke ,sirtimizdan vuruyorlar
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11 0
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ABDULREZZAK:Yıkılsın İran. İnsanlığın yüz karası İran. Allah belanı versin İran.
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EMREEE:İran ABD den daha tehlikeli bir ülke Allahın şiddeti gazabı onların üstüne olsun Müslüman görünümlü iğrenç yaratıklarrr Soyunuz kurusun sizin gibi araplarda aynı şekilde. . . . .
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ADINIZI YAZIN:ALLAH(C. C. ) doğrunun yanındadır, aslan kardeşlerim davanızdan vazgeçmeyin. . .
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VAY VAY:Hiç mi dostumuz yok, bu ne iştir ?
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NURİ:Allah yardımcımız olsun yeter ki başka dosta ihtiyaç mı var
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