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İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları tırmandı

ABD'nin Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberleri sonrası iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarında Eylül ayından bu yana görülen en...

03.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44 İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları tırmandı

ABD'nin Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberleri sonrası iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarında Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyler görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre, Süleymani'nin yanında ABD tarafından düzenlenen saldırıda Popüler Seferberlik Komitesi Komutanı Abu Mahdi al-Muhandis de öldürüldü.

Saldırı sonrası Washington'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Kasım Süleymani'nin "kendilerini savunma" amacıyla öldürdükleri belirtildi. Bunun yanında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Süleymani'nin cinayetini "oldukça tehlikeli ve saçma bir eylem" olarak tanımlarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da, bu saldırıya "şiddetle karşılık verileceği sözü"yle yanıt verdi.

Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasına paralel olarak Brent ham petrolü varil başına yüzde 3.37 artışla 68.48 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 3.06 artışla 63.05 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında ise;

gümüş, yüzde 1.19 artışla 18.26 dolardan,

altın, yüzde 1.20 artışla 1,546.50 dolardan,

bakır, yüzde 1.31 düşüşle 2.788 dolardan,

platin, yüzde 0.70 artışla 991.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.42 artışla 1,936.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 296 liraya, çeyrek altın 484 liraya, Cumhuriyet altını da 2,004 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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