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İran gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanladı

İran, akaryakıt zammı sonrasındaki protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunurken, ölü sayısına ilişkin güncel bir rakam vermedi.

30.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:20İran gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanladı
İran, akaryakıt zammı sonrasındaki protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunurken, ölü sayısına ilişkin güncel bir rakam vermedi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerde en az 161 kişinin öldüğüne ilişkin açıklamasının doğru olmadığını iddia etti.
Ölü sayısının olduğundan fazla gösterildiğini iddia eden Örf, "Uluslararası kuruluşların olaylardaki ölü sayısına ilişkin açıkladığı rakamlar muteber değildir." dedi.
İranlı yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını sözlerine ekledi.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. İranlı yetkililer, şu ana kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan kaçınırken Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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