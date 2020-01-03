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İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesi sonrası toplanan İran Güvenlik Konseyi, ''ABD yaptığının cezasını çekecek, İran'ın intikamı sert olacak'' açıklamasını yaptı.

03.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:49

Devrim Muhafızları Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin İran'dan açıklama geldi. Saldırı sonrası toplanan İran Milli Güvenlik Konseyi, "ABD yaptığının cezasını çekecek, İran'ın intikamı sert olacak" açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK İNTİKAM ALINACAK"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Kasım Süleymani suikastının ardından bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan "çok büyük intikam" alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı belirtildi.

"ABD'NİN EN BÜYÜK HATASI"

Açıklamada, Süleymani suikastı ABD'nin "İran'a yönelik en büyük hatası" olarak nitelendirilirken, sonuçlarına katlanacağı vurgulandı. Açıklamada, somut olarak ne tür adımların atılacağına ise değinilmedi.

SÜLEYMANİ, ABD SALDIRISINDA ÖLDÜ

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları da, Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı.

SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Amerikan AP ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.

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