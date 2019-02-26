İran Heyeti Ankara'da

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyeti kabul etti.İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Türkiye ile İran arasında gerçekleşen 4. ortak çalışma grubu toplantısı nedeniyle Ankara'ya gelen İranlı mevkidaşı Zülfikari'yi Bakanlık girişinde karşıladı. Heyetler, daha sonra toplantının yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Salonu'na geçti.Burada gerçekleşen görüşmeye,Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile ilgili daire başkanları katıldı.İran heyetinde ise Zülfikari'nin yanı sıra İran İntizami Kuvvetler Hudut Komutanı Tuğgeneral Ghasem Rezaei, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve öteki ilgililer yer aldı.Görüşmede, iki ülke arasında güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu ile mücadele gibi konu başlıklarının ele alındığı öğrenildi.Heyetler arası görüşme, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.