Haberler » Güncel » İran heyetinden Van TSO'ya ziyaret

İran heyetinden Van TSO'ya ziyaret

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

07.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:26 İran heyetinden Van TSO'ya ziyaret
İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Ziyarette, Van TSO Başkanı Necdet Takva tarafından Van'ın potansiyellerine ilişkin brifing verildi. Brifing sonrası konuşan Başkan Takva, odaya kayıtlı 80 İranlı tüccarın bulunduğunu söyledi. Van TSO Başkanı Necdet Takva, "İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları ile yapılan ticarette karşılıklı işbirliği ve iletişim ihtiyacının giderilmesi amacıyla odamız bünyesinde İran Tüccar Danışma Ofisini açtık. Odamızda bugüne kadar 100'ü aşkın İran heyeti kabul ettik ve görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bizde 20 heyetle birlikte İran'a ziyaretler gerçekleştirdik. Van'ın İran ile çok önemli ilişkileri bulunmaktadır. Kent olarak İran ile olan ilişkilerimiz ve komşuluğumuz, dünya ülkelerine örnek olabilecek düzeydedir. Bizim komşularımızı değiştirme imkanımız olmadığı için, iyi ilişkiler kurmak ve bu düzeyde yol almak zorundayız. Bizde Van olarak İran'la bu anlamda güzel ilişkiler kurduk. Bu ilişkilerin yapılacak olan yatırımlarla devam etmesi en büyük temennimizdir. Bu yüzden oda olarak İran'dan gelen yatırımcılara kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar da, odanın misafirperverliğinden dolayı Van TSO Başkanı Necdet Takva'ya teşekkür etti. - VAN

İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36   Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor
20:36   Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına...
20:29   Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:37:31