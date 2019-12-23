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İran: "Hiçbir yabancı gemi, İran gemilerini durduramaz"

ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yayımladığı bildiri ile koalisyon güçleri ve ABD'nin İran'a ait hiçbir gemiyi durduramayacağını açıkladı.

23.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:50 İran:
ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yayımladığı bildiri ile koalisyon güçleri ve ABD'nin 'a ait hiçbir gemiyi durduramayacağını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, ABD ve koalisyon güçlerinin İran sahillerinde İran'a ait hiçbir gemiyi durdurma haklarının olmadığını ifade etti. Bildiride, "ABD ve koalisyon güçleri, İran sahilleri, özel ve ticari bölgelerde İran gemileri üzerinde hiçbir inceleme, durdurma, alıkoyma veya soru sorma hakkına sahip değildir. Bu, uluslararası anlaşmalara aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, İran gemileriyle herhangi bir durdurma veya alıkoyma durumuyla karşı karşıya kalınması halinde, kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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