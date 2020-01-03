Haberler » Güncel » İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı' - Haber

İran Hükümet Sözcüsü: "ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi.

03.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:42 İran Hükümet Sözcüsü:
Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi.
Hükümet Sözcüsü Rebii, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.
Süleymani'nin İran'ın gücünün sembolü olduğunu ifade eden Rebii, "İran, Kasım Süleymani'nin intikamını almayı kendini savunmak ve onurunu korumak için bir hak kabul ediyor. Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), bize savaş peşinde olmadığımızı söylemişti. Fakat ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı. Kuşkusuz kararlı bir cevap alacak." diye konuştu.
ABD'nin İran'ın ulusal güvenliğini hedef aldığını dile getiren Rebi, "ABD'ye Trump'ın ve tüm başkanlarının hatırlayacağı bir ders vereceğiz." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulunan Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "saldırının intikamını alacaklarını" belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:41   Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2) - Haber
15:41   'Bazı vedalar sevgisizlikten değil, çaresizliktendir' - Haber
15:41   Diyarbakır'da "eğitim şehitleri" anıldı - Haber
15:41   Çaldığı saatle yakalandı - Haber
15:36   Bakan Turhan: "Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi" - Haber
15:21   Son dakika: İran'ın tehditleri sonrası ABD'den açıklama: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
3.01.2020 15:43:46