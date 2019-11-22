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İran Hürmüz Boğazı'nda hava savunma tatbikatı başlattı

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde geniş çaplı bir hava tatbikatı başlattığını açıkladı.

22.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:04İran Hürmüz Boğazı'nda hava savunma tatbikatı başlattı

Ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde geniş çaplı bir hava tatbikatı başlattığını açıkladı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Ordusu Hürmüz boğaz yakınlarında yer alan Simnan eyaleti çevresinde 416 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgede hava tatbikatları uygulamaya başladı. Velayet Seması Savunucuları 98 ismi verilen tatbikatla ilgili bilgi veren İran Hava Kuvvetleri Savunma Komutanı Alireza Sabahifard, hava kuvvetlerinin Basra Körfezi'nde olası bir çatışma senaryosu kapsamında "en sert ve en gerçekçi savaş koşulları uygulamaları yapacağını" söyledi.  Sabahifard, İran Hava Kuvvetleri'nin en yüksek standartlara sahip sistemlerini kullanacağını belirterek, şu uyarıyı yaptı:

"Düşmanlara bizi sınamamalarını tavsiye ederim çünkü İran Cumhuriyeti sınırlarına girmek geçmişte de olduğu gibi küçük düşürücü bir eylemden fazlası olmayacak. Eğer düşman kuvvetleri İran hava sahasını işgal etmeye kalkışırsa bunun üstesinden gelebiliriz."

POMPEO'DAN İRANLI GÖSTERİCİLERE MESAJ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran'daki göstericilerden kendisine fotoğraf ve göndermeleri çağrısında bulundu. Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran yönetiminin protestocular üzerindeki baskısını göstermek için eylemcilerden bizlerle fotoğraf, video ve bilgi paylaşmalarını istedim. ABD, İran'ın gücünü kötüye kullanmasını ortaya çıkaracak" demişti.



Basra Körfezi, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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