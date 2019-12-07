Haberler » Politika » İran ile ABD arasında mahkum takası - Haberler

İran ile ABD arasında mahkum takası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani ile İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

07.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:09İran ile ABD arasında mahkum takası
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani ile İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'de tutuklu bulunan Mesut Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurarak, "Sayın Wang ve Süleymani'nin evlerine dönecek olmalarından dolayı çok mutluyum. Bu konuda yardımcı olanlara ve özellikle 'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de İranlı doktor Mesut Süleymani'nin 1 yıl hukuksuz bir şekilde ABD'deki tutukluluğunun ardından serbest bırakıldığını belirterek Süleyman'ın İsviçre'de İranlı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

İranlı doktor Mesut Süleymani'nin serbest bırakılmasına karşılık İran Milli Güvenlik Konseyi ve yargı organlarının girişimleriyle, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'in serbest bırakıldığı bildirildi.

İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani 22 Ekim 2018'de The Mayo Clinic Enstitüsünün daveti üzerine Amerikan vizesiyle bu ülkeye gitmiş ancak Chicago Havaalanı'nda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmıştı.

İran Yargısı daha öncede Mesut Süleymani'nin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:32 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da - Haberler
16:29 Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne? - Haberler
16:22 Bu otomobilden sağ çıktı - Haberler
16:16 Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
16:15 Ticaret Bakanı Pekcan: "Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
14:57 Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
7.12.2019 16:36:19