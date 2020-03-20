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İran ile Fransa arasında tutuklu takası

İran ile Fransa arasında tutuklu takası yapıldı.

20.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:54
İran ile Fransa arasında tutuklu takası
İran ile Fransa arasında tutuklu takası yapıldı.
İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı'na göre, İran, tutuklu bir Fransa vatandaşını, ABD yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla Fransa'da tutuklu bulunan İranlı mühendis Celal Ruhullahnejad'ın serbest bırakılmasına karşılık ülkesine gönderdi.
Haberde, serbest bırakılan Fransa vatandaşının kimliği ise açıklanmadı.
İran'da Feriba Adilhah ile Roland Marchal adlı iki Fransız akademisyen tutuklu bulunuyordu. Fransa, İran'a daha önce bir çok kez Adilhah ve Marchal'ı serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.
Fransa'nın serbest bıraktığı Ruhullahnejad, geçen yıl ABD'nin talebi üzerine Fransa'da tutuklanmıştı.
ABD, Fransa'dan İran vatandaşı Ruhullahnejad'ın iadesini istemiş ve bu talep geçen yıl nisan ayında Fransa mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Fransa Yüksek Mahkemesi de 11 Mart'ta tutuklu İran vatandaşının ABD'ye iade kararını onamış ancak iade gerçekleşmemişti.
İran, 7 Aralık 2019'da ABD ile 18 Şubat'ta da Almanya ile tutuklu takası gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İran, Güncel

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