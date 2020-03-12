İran IMF'den Covid19 ile mücadele için 5 milyar dolar istedi
İran. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), ülke genelinde etkili olan Covid19 ile mücadelede kullanmak üzere 5 milyar dolar istedi.
12.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:47
İran. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), ülke genelinde etkili olan Covid19 ile mücadelede kullanmak üzere 5 milyar dolar istedi.
İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, konuyla ilgili twitter mesajında şunları söyledi:"IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Covid19'dan etkilenen ülkeleri 50 milyar dolarlık Acil Finansman Olanağı ile destekleyeceğiz diye açıklama yaptı. Bizim Merkez Bankamız da, bu olanağa hemen ulaşabilmek için talep yaptı. IMF/IMF Yönetimi, Fon'un direktiflerini yerine getirmeli, tarihin doğru tarafında yer almalı ve sorumlu davranmalıdır."İran bugüne kadar 9,000 Covid19 vakasını ve salgından dolayı 354 ölümü doğruladı. Resmi olmayan kaynaklar, her iki verinin de daha yüksek olabileceğini savunuyor.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, daha önce yaptığı açıklamada, "IMF, Covid19 salgınının etkisi altında kalan düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere kısa sürede 50 milyar dolarlık kaynağı, acil finansman olanaklı kapsamında dağıtacak durumda" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Uluslararası Para Fonu, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Ekonomi
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