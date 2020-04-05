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İran: "IMF'nin İran'a vereceği krediye ABD'nin karşı çıkması insanlık suçudur"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

05.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:38
İran:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.
Şemhani, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur."
İran, 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı
İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ali Şemhani, Washington, İran, Güncel
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