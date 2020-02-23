Haberler » Dünya » İran'ın 12 eyaletinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler

İran'ın 12 eyaletinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

İran Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu.

23.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:49

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu.

İran'da artan korona virüsü salgını nedeniyle Kum, , Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi. Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgını ile alakalı yaptığı son açıklamasında onaylanmış vaka sayısının 28, ölü sayısının 5 ve şüpheli vaka sayısının ise 785 olduğunu bildirmişti.

İran'ın 12 eyaletinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

milli eğitim bakanlığı, Tahran, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 10:03:13