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İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi kırsal alanına düştü. Füzelerin parçaları ise objektiflere yansıdı.

08.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından intikam yemini eden , ilk eylemini bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İran, 'ta bulunan ABD üssüne saldırdı. ABD'li yetkililer de bir saldırının gerçekleştiğini doğruladı.

FÜZELERİN DÜŞTÜĞÜ YERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu. Öte yandan IKBY'nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

"EN GÜÇLÜ ORDU BİZİZ"

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD, KÖRFEZ'DE UÇUŞLARI DURDURDU

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

HAMANEY AÇIKLAMA YAPTI

ABD kanadından ölü veya yaralı sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İran Dini Lideri Hamaney, saldırı sonrası ilk kez konuştu. Tahran'da canlı yayın yaparak halka seslenen Hamaney, "Bir şeyler daha ileriye gidebilir" dedi.

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İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi

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Kaynak: AA


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