İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.