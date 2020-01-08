Haberler » Ekonomi » İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı - Ekonomi

İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

08.01.2020 08:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:04 İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

'ın, 'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:00   TBM/Duman: Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek - Ekonomi
09:00   İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Ekonomi
08:37   İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz - Ekonomi
08:28   GSS sistemine prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek - Ekonomi
08:27   Altın fiyatlarının yükselişi gözlerden kaçmamalı - Ekonomi
21:39   Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi - Ekonomi
20:28   PTT Genel Müdürü görevden alındı - Ekonomi
16:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi
16:25   Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Ekonomi
15:00   Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Ekonomi
8.01.2020 09:02:15