Haberler » Güncel » İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik'te son durum - Haber

İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik'te son durum

İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad'a yaptığı balistik füzeli saldırı sonrası İncirlik'te sessizlik hakim.Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi.

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:00 İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik'te son durum
'ın 'ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad'a yaptığı balistik füzeli saldırı sonrası 'te sessizlik hakim.

Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırının ardından bugün ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde sabah saatlerinde 1 kargo uçağının üsse indiği gözlenirken, askeri uçak hareketliliği yaşanmadı. - ADANA

Amerika Birleşik Devletleri, İncirlik, Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:42   Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Haber
10:42   İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor - Haber
10:42   Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü - Haber
10:42   Karabük'ten kısa kısa - Haber
10:37   Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:43:14