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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı

ABD tarafından Irak'ta füzeyle vurularak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani olayıyla ilgili bir açıklama da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'tan geldi. Farazmand, "Aptalca bir karar ve aptalca bir hareket bu yapılan" ifadelerini kullandı.

03.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:28

ABD tarafından 'ta füzeyle vurularak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani olayı dünya gündemine bomba gibi düşerken bir açıklama da İran'ın Büyükelçisi Muhammed Farazmand'tan geldi.

"APTALCA BİR HAREKET YAPTILAR"

Bu olayın, Trump döneminin en kötü kararlarından biri olduğunu belirten Büyükelçi, "Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek. Aptalca bir karar ve aptalca bir hareket bu yapılan."

"ABD BU YAPTIKLARINDAN KORKMALI"

Suikastı terör operasyonu olarak değerlendiren Farazmand, "Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız hep bunu söyledik ama bunu söylesek de ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir. Onlar bu bedeli ödeyecekler. Süleymani, bölgenin önemli bir şahsiyetiydi. Irak'ın da misafiriydi. Irak makamlarının davetiyle gelmişti. ABD'nin bu yaptıklarından korkması lazım" ifadelerini kullandı.

KARARI TAHRAN VERECEK

Büyükelçi konuşmasına, "Her zaman diplomasi kapsının açık olmasına inanan taraf bizdik. Ama bu kapıyı kapatan biz değiliz, ABD. Siyasetteki başarısızlıklarını örtmek için askeri ve resmi bir şahsiyeti terörize ettiler. Tahran'ın kararını bekleyeceğiz nasıl bir karar olacağına. Kararı Tahran yönetimi verecek elbette" şeklinde devam etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Irak, İran, Güncel


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